Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі похвалилася розкішним тілом без одягу

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося фото зірки без одягу. Джолі стояла спиною до камери. Вона була мокрою, по її оголеному тілу спливали краплі. Також було видно, що її шкіра розчервонілася. Ймовірно, Джолі перед зйомкою була в сауні або гарячому душі.

Судячи з усього, це архівний знімок, так як у актриси з'явилися нові тату на спині.

Варто відзначити, що фото виглядало дуже правдоподібно. Актриса виглядала просто чудово. Вона зібрала волосся, в результаті чого шанувальники змогли розгледіти на її спині численні татуювання. Як відомо, актриса давно захоплюється тату. По всьому її тілу нанесені малюнки, кожен з яких несе прихований сенс.

Відомо, що татуювання на спині Джолі-це буддистська мантра палійською мовою (мовою Камбоджі). Її зірка зробила в готелі в Патум Тані, недалеко від Бангкока. Мета тату-охорона Джолі і її сина Меддокса від злого року.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі блиснула розкішним бюстом в екстремальному декольте. Зірка позувала в сукні піжамного стилю з неймовірно глибоким декольте. Красуня показала свій бюст у всій красі.

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