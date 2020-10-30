Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила апетитним бюстом, захованим під шовком

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилося архівне фото, на якому зірка постала в неймовірно спокусливому вигляді. Джолі сиділа на дивані. На ній красувався шовковий халатик, який вона елегантно задерла, оголивши ніжку.

Під халат актриса не стала надягати білизну. Це було видно по бюсту, який стирчав. Незважаючи на те, що пікантні частини тіла Анджеліни були прикриті, фото вийшло неймовірно соковитим. Бреду Пітту, який на момент зйомок був чоловіком красуні, можна тільки позаздрити.

У коментарях до посту залишили кілька приємних слів.

"Вічнозелена, красива, чудова, мила, ти, королева», «Мама мія», «яка краса», «це любов», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі похвалилася формами у відвертій сукні. У мережі з'явилося фото молодої актриси на публічному заході. Джолі виглядала неймовірно красивою, хоч і була занадто зухвалою і безсоромною.

Актриса вибрала для виходу в світ сріблясте плаття з глибоким вирізом на спині і глибоким декольте. Сукня здавила бюст Анджеліни, який так і норовив вистрибнути з вирізу.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в панчохах роздражнила соковитими принадами і побешкетувала в ліжку: «Божевільна жінка».

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