Співачка й телеведуча з "Орла і решки" Регіна Тодоренко приголомшила контрастом

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала фотоколаж у своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала себе в абсолютно несхожих образах і за різним заняттям.

Якщо на першому фото Регіна постала в більш знайомому для публіки світлі - на льодовому паркеті танцювального шоу в напівпрозорій сукні бордового кольору, з яскравим макіяжем і зачіскою, то другий кадр здивував набагато більше. Зірка в білій касці з ліхтарем спала в брудній робі, схиливши голову до грудей і склавши руки на животі.

У підписі Регіна пояснила, що спонукало її створити колаж і, тим більше, показати себе з несподіваного боку.

"Трохи контрастів з мого життя 😆. І начебто професія одна, а як багато в ній граней😍 😍 😍. Ось часто мене запитують: - як ви не втомлюєтеся від такого божевільного темпоритму? - Повірте, втомлююся. Сильно втомлююся від одноманітності. А коли твоя професія-палітра 🎨 найяскравіших фарб, хочеться працювати 24/7!!! Дай Бог, всім таку цікаву роботу і в радість, і в задоволення! ❤️ Зліва-фото з шоу #Льодовиковийперіод праворуч-з #орелирешка ❤️ P. S.: в якому образі я вам подобаюся більше 1 або 2й?) ",- поділилася Тодоренко.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене. Деякі відзначили, що її чоловікові, співакові Владу Топалову - пощастило.

"Завжди на своєму місці"

"2, дуже незвичайний 😂 👏 "

"Звичайно 2й🔥!В Instagram всі красиві, а життєвих фотографій не вистачає!"

"Ви прекрасні в будь-якому образі!!!🔥😘🤗"

"2. Звичайно ж, в першому не так часто, але частіше ніж у 2. А у 2 видно, що дівчина проста, працьовита☺ владу пощастило ❤ ️"

"А як чоловік ставиться до вашої роботи? Адже вас практично не буває вдома?"

"Вау ось це контраст😆 👍 красива фігуристка і шахтар. Цікаве у вас життя"

"Не всі люблять свою роботу, де холодно, сиро, важко працювати, стоячи по 12 годин і більше. Це вам пощастило"

Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".

Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати: "чим старше, тим…».