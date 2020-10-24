Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала кадры во время выступления на льду и сделала неожиданное признание

Как известно, Регина Тодоренко принимает участие в шоу "Ледниковый период", где ее партнером является известный спортсмен Роман Костомаров. Сейчас Регина и Роман усиленно тренируются, что весьма заметно по их спортивным фигурам, но при этом телеведущая не забывает регулярно радовать своих поклонников новыми снимками, передает Politeka.net

В этот раз Регина показала у себя в Инстаграм кадры выступления на льду.

«Как же мы старались создавать этот номер, сколько же я выплакала слез. Не все у меня получилось, как хотелось, но зато в очередной раз я убедилась в надежности своего партнера», - призналась телеведущая.

"Гармоничная пара", "Вы прекрасны как всегда!!! 😍😍😍😍 Только вперёд", "Потрясающие, молодцы желаю удачи было очень генеральный номер. Браво, браво браво браво ❤️❤️", "Вы лучшие", " Боже какая прелесть, воплощение совершенства❤️", - пишут поклонники в сети.

Как известно, Регина Тодоренко – уроженка Одессы, но затем переехала в РФ, где построила свою карьеру и трудится на благо российского шоу-бизнеса. Там она вышла замуж за певца Влада Топалова и в начале декабря 2018 года подарила ему сына, которого назвали Михаилом.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына Михаила. На фотографии, мальчуган, которому в декабре месяце исполнится 2 года, позирует сидя в игрушечном автомобиле с маленькой девочкой. Лицо мальчика довольное, а у малышки перепуганное.

В подписи Регина назвала своего отпрыска любвеобильным ребенком.

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