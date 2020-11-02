Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала нову зовнішність

Як передає Politeka.net, танцююча нотаріус Христина опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала метаморфози.

Так, дівчина розпрощалася з довгою копицею каштанового волосся, віддавши перевагу подовженому каре.

До цього красуня виглядала так:

Нагадаємо, весілля Горняк та Остапчука було заплановане на 1 жовтня, але через те, що пара підхопила китайський вірус, було перенесено на 15 жовтня. Торжество відбулося в заміському комплексі під Києвом.

У Остапчука від першого шлюбу з перекладачкою Оленою Войченко є двоє дітей, семирічна дочка і дворічний син.

Раніше ми розповідали, як нова дружина шоумена Христина змінила за час весільної церемонії три наряди. Згодом дівчина опублікувала фото в них в Instagram, попросивши користувачів вибрати найкрасивіше.

"Почнемо з того, чому їх було 3?! Коли я почала планувати своє весілля, то відразу подумала, що хочу якось розділити свої наряди. Спочатку думала їх буде два, але потім подумала що хочу надіти вуаль, це просто писк моди ну і все, понеслася...", - написала знаменитість.

Горняк детально описала переваги кожної з суконь і пояснила, як визначилася зі своїм вибором.

"Відчувала себе в них нереально комфортно, а найголовніше стильно і красиво. Я отримала мільйон компліментів на весіллі і після весілля!", - підсумувала красуня.

"Перший образ нагадав мені Меган Маркл, так само стильно і лаконічно. Другий образ ніжна наречена. Ну і третій образ - саме воно - потусити і відірватися)) у всіх нарядах ви шикарна наречена!", - поділилася своєю думкою одна з фоловерів Христини.

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