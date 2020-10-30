Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк решила спросить у своих поклонников, какое из свадебных платьев ей больше идет

Как сообщает Politeka, девушка разместила на своей странице в Инстаграм несколько вариантов и попросила у фанатов определиться, какое из платьев самое красивое.

"Вы просили выставить все три свадебных образа, а если вы просите-я делаю!!!🤍 Начнём с того, почему их было 3?! Когда я начала планировать свою свадьбу, то сразу подумала, что хочу как-то разделить свои наряды. Сначала думала их будет два, но потом подумала что хочу надеть вуаль, это просто писк моды ну и все, понеслась...", – написала знаменитость.

Далее девушка подробно перечисляет все достоинства каждого из платьев и объясняет, как определилась со своим выбором.

"Вот так я и нашла свои три идеальных наряда. Чувствовала себя в них нереально комфортно, а самое главное стильно и красиво. Я получила миллион комплиментов на свадьбе и после свадьбы! Какой из моих образов вам понравился больше всего 1,2,3? И если что, я буду их продавать! Может они порадуют ещё кого-то, буду счастлива! 😊", – добавила Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor) 29 Окт 2020 в 6:36 PDT

Фанаты в комментариях ответили на вопрос звезды, заодно осыпав ее комплиментами.

"Первый образ напомнил мне Меган Маркл, так же стильно и лаконично. Второй образ нежная невеста. Ну и третий образ -самое оно- потусить и оторваться)) Во всех нарядах вы шикарная невеста! Ви шикарна жінка 😍 Второй, он нежный Стильна і шикарна👍", – написали они.

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