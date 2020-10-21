Хейтеры не дают спокойно насладиться медовым месяцем телеведущему Владимиру Остапчуку и его избраннице Кристине Горняк

Как передает Politekа.net, жена шоумена не выдержала наплыва критики и сделала эмоциональный пост в своем микроблоге в Инстаграм после роскошной свадьбы, на которой гостей развлекала Верка Сердючка.

Девушка сопроводила пост ярким фото. Так, Кристина предстала в одновременно дерзком и соблазнительном наряде: на ней белый топ и длинная юбка из ткани-"сеточки" с разрезом до бедра, а также розовая рубашка, завязанная на животе.

Счастливая жена шоумена придерживала волосы, развевающиеся на ветру, вальяжно облокотившись на ограду. Судя по геометке, медовій месяц пара проводит в Турции. Но не все так гладко.

Уверенная в себе красотка дала отпор хейтерам, обвиняющих ее в том, что Остапчук "забил" на детей от первого брака, полностью увлекшись ею.

"Для Вас, мои святые подписчики! Это я сейчас о тех, кто с нимбом на голове осуждает меня, мои поступки и поступки моего @vova_ostapchuk, выливая свои страхи и обиды на жизнь в комментариях на моей странице! Дорогие святоши безгрешные, те кто все знает, а также «счастливые жёны и мамочки 2х ангелочков» и тд., я хочу вас попросить, когда будете стоять у ворот рая, не забудьте опустошить свои ведра от желчи, туда с ними нельзя, а вы так привыкли ею поливать всех!!!😂 От меня: не раздавайте советов или рекомендаций как мне жить, или какой бумеранг меня догонит, потому что за свою жизнь я несу отвественность сама, а вы проследите за своей - полезнее! Пока вы ищите во мне минусы и грехи - я уверенно двигаюсь вперёд по своему пути, так что... Всем мир.🙏", - метко ответила недоброжелателям девушка.

Пользователи с жаром кинулись комментировать: кто-то поддержал Кристину, а кто-то по-прежнему пожурил.

"Нашла бывшую жену вашего нового мужа. Красавицу. Увидела детей. И глубоко в вас разочаровалась. Вы так кричите - что хотите их видеть... Да с чего вдруг они должны к вам приезжать) чтобы что?)) чтобы видеть вашу «любовь»? Зачем? Их это ранит. Ваш муж сделал свой выбор - он их оставил. Всё!! Не стройте из себя нежную и добрую домохозяйку, готовую готовить деткам обед)) это чужие дети, не ваши)"

"Так заклевали, вроде до Вовы никто не разводился. Он не бросил детей на произвол судьбы, не оставил их на улице ни с чем. Жизнь одна и нужно её жить с тем, кого любишь, а не "шо люди скажуть". Счастья вам, ребята🤗"

"Странно читать такой пост от публичной персоны))) люди разные, их мнения не всегда будут в мимишном стиле "какая прекрасная пара!!! Они созданы друг для друга!!!!"

"👏 Нехай заздрать і прискають своїм ядом, народ не зміниться їм аби нагадити, а ви живіть в своє задоволення кохайте, подорожуйте, живіть 😘"

"Раз уж не выключили комменты, скажу... Вы мне импонируете сильным характером, но вот долго вы будете с этим актером погорелого театра или нет, покажет время"

Напомним, Остапчука атаковали после пышной свадьбы с любовницей: «Счастье людям глаза режет».

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука больно уколола бывшую ведущего, сеть кипит: «Уходят к молоденьким».