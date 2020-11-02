Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала новую внешность

Как передает Politeka.net, танцующая нотариус Кристина опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала метаморфозы.

Так, девушка распрощалась с длинной копной каштановых волос, отдав предпочтение удлиненному каре.

До этого красотка выглядела так:

Напомним, свадьба Горняк и Остапчука была запланирована на 1 октября, но из-за того, что пара подхватила китайский вирус, была перенесена на 15 октября. Торжество состоялось в загородном комплексе под Киевом.

У Остапчука от первого брака с переводчицей Еленой Войченко есть двое детей, семилетняя дочка и двухлетний сын.

Ранее мы рассказывали, как новая жена шоумена Кристина сменила за время свадебной церемонии три наряда. Впоследствии девушка опубликовала фото в них в Инстаграм, попросив пользователей выбрать самое красивое.

"Начнём с того, почему их было 3?! Когда я начала планировать свою свадьбу, то сразу подумала, что хочу как-то разделить свои наряды. Сначала думала их будет два, но потом подумала что хочу надеть вуаль, это просто писк моды ну и все, понеслась...", – написала знаменитость.

Горняк подробно описала достоинства каждого из платьев и объяснила, как определилась со своим выбором.

"Чувствовала себя в них нереально комфортно, а самое главное стильно и красиво. Я получила миллион комплиментов на свадьбе и после свадьбы!", - подытожила красотка.

"Первый образ напомнил мне Меган Маркл, так же стильно и лаконично. Второй образ нежная невеста. Ну и третий образ -самое оно- потусить и оторваться)) Во всех нарядах вы шикарная невеста!", - поделилась своим мнением одна из фолловеров Кристины.

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