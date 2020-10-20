Новая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк похвасталась роскошным медовым месяцем и рассказала о знакомстве с детьми ведущего

На днях пара официально узаконила свои отношения, однако многие украинцы никак не могут забыть ведущему скандал с разводом с матерью двоих его детей. Как пишет Politeka.net, сейчас пара отправилась наслаждаться отдыхом в Турцию, откуда Кристина постоянно постит новые кадры.

Так, Горняк поделилась своим фото в купальнике, на котором она позирует на фоне моря. Ярко-розовый наряд с полностью открытой спиной отлично подчеркивает загар женщины.

«В копилку +1 прекрасный день на море!!! Погода +27. Море +23. Настроение на все 100%. Я люблю тебя, жизнь!», - подписала она снимок.

Ее подписчики тут же отреагировали на яркое фото.

«И пусть каждый день будет таким же прекрасным!», «Счастливая женщина к вашему вниманию», «Ох...балдьожи», - пишут люди.

Кроме того, в свои Сториз Кристина рассказала о знакомстве с детьми новоявленного мужа – Эмилией и Эваном-Александром. Она призналась, что уже знакома с малышами, от матери которых Остапчук ушел к ней.

«Мы уже знакомы. Жду их у нас», - заявила Кристина в ответ на соответствующий вопрос от подписчиков.

Напомним, Остапчука атаковали после пышной свадьбы с любовницей: «Счастье людям глаза режет».

Как сообщала Politeka, Остапчук своим свадебным фото нарвался на жесткую критику и сравнения с Добрыниным: «Мы можем все!».

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука больно уколола бывшую ведущего, сеть кипит: «Уходят к молоденьким».