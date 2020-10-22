Экс-жена телеведущего Владимира Остапчука не разрешает детям ходить в гости к его новой супруге

Как пишет Politeka.net, об этом рассказала Кристина Горняк, с которой недавно Остапчук сыграл роскошную свадьбу.

Девушка отвечала на вопросы подписчиков, многие из которых касались бывшей семьи ее новоиспеченного мужа, в которой он оставил двоих детей. Официально Остапчук развелся с Еленой Войченко в марте 2020 года. Их развод сопровождался взаимными обвинениями в интервью.

«К вам не ревнует деток бывшая супруга Вовы?», - спросили у Кристины.

«Судя по тому, что не разрешает им приходить к нам, видимо да. Необходимо время», - ответила Горняк.

Кроме этого, она заявила, что Владимир снимает квартиру для их совместного проживания.

"Мой Вова оставил все что было экс-супруге", - отметила она, вступив в публичное противостояние с Еленой.

Стоит отметить, что это не первый больной укол в сторону Елены Войченко. Перед свадьбой Кристина написала, что нереально увести человека из семьи, если в этой семье все хорошо.

Кстати, сама Войченко в интервью Олицкой для Ютуб-канала рассказывала, что Владимир часто виделся с детьми только для того, чтобы сделать совместные сторис и фото для Инстаграм. Женщина также рассказала, что Остапчук встречался с Горняк уже во время «Танців з зірками», когда в эфире шоу признавался Елене в любви.

Напомним, что Остапчук своим свадебным фото нарвался на жесткую критику и сравнения с Добрыниным.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука резко обратилась к украинцам после роскошной свадьбы с Сердючкой: "Дорогие святоши...".

Также Politeka писала, что жена Остапчука сделала признание о детях, мать которых бросил ведущий: «Мы уже…».