Українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників гарячим знімком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому постала у вельми спокусливому вигляді. Настя була одягнена в чорну сукню-халат, яку вона розстебнула і пікантно спустила з плеча. Крім цього, співачка оголила ніжку. Під халатиком виявився чорний ліфчик і трусики.

"Тотальні чорні наряди завжди в моді. Згодні?",- підписала фото Настя.

За кілька днів пост артистки зібрав майже 100 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Багатьом не сподобалося, що Настя знову опублікувала вельми відвертий кадр.

"І знову Настя, виставляє свої "принади"!", "Оголюється постійно, людині більше нічим зайнятися", "Для інтересу раз одягнися скромно", "породиста діваха!", "Бомба. Супер. Вогонь", "Потап везунчик", "шикарна жінка", "Вау-сікі собі, чьотенько","знову гола!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських показала, як збирається на прогулянку. Вона приміряла осінні образи, приміряючи то штани з футболкою, то куртку з великим хутряним коміром. Як відомо, Настя активний користувач молодіжної мережі ТікТок, для якої вона регулярно знімає відео.

Нагадаємо, що пустотлива Каменських дозволила Потапу вкусити себе за шию, гаряче відео: "які бусички!".

Як повідомляла Politeka, Каменських з черепом на голові влаштувала безсоромні втіхи з Потапом: "Бісівщина якась".

Також Politeka писала, що Настя Каменських на вулиці в купальнику переполошила українців: "не холодно?".