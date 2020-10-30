Українська виконавиця Настя Каменських похвалилася фігурою у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Чорні наряди завжди в моді. Згодні?", - написала вона.
Каменських позує в чорному купальнику, поверх якого надіто чорне шовкове пляжне плаття, розкривши яке артистка демонструє засмагле стегно. В руці вона тримає чорні сонцезахисні окуляри.
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Волосся Каменських зібрала у високий пучок. Образ доповнюють ніжні прикраси.
У мережі захоплюються формами артистки. При цьому когось навіть схвилювало, чи не холодно їй на відкритому повітрі в такому вбранні, хоча очевидно, що знімок зроблений не зараз.
"Шикарна«,» міць«,» Бомба«,» Настюха, ти бомба«,» дуже красива жінка, Настя«," Бомба. Супер. Вогонь", "Потап везунчик" « "відмінний образ" «" не холодно?", "Багато дівчат, але таких красивих, як ти, Немає, Ти мрія кожного хлопця», - пишуть в коментарях.
Нагадавши, роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною з "Время и Стекло".
Як повідомляла Politeka, пустотлива Каменських дозволила Потапу вкусити себе за шию, гаряче відео.
Також Politeka писала, що Каменських звела з розуму красою в тонкій маєчці і шкіряних шортах: «Бомба, чесно кажучи».