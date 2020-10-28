Відома українська виконавиця Настя Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом потішили соцмережі смішним відеороликом на тему Хеллоуїна

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Олексія Потапенка в Instagram, шоумен разом з Настею стоять поряд, причому на співачці миле біле плаття, а Потап одягнений в білу футболку, домашній халат синього кольору в горошок. Крім того, в руках у нього сигара. Каменських співає свій хіт "Pelicula", що недавно з'явився.

Раптово кадр змінюється, і ось уже Настя і Олексій в нарядах для Хеллоуїна: на дівчині – накидка, що не приховує її високих грудей в ажурному ліфчику і червоний капелюшок з вуаллю, її чоловік – в одязі "Дракули": на ньому біла сорочка, чорний плащ з кривавим коміром, а замість зубів – "ікла вампіра".

Олексій нахиляється і "кусає" Настю в шию, та у відповідь в удаваному жаху закочує очі.

"Хелловінський настрій з Настею Каменських", - підписав відео Потап.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap) 28 жов 2020 о 6:35 PDT

Всього за годину ролик подивилися понад 20 тисяч разів. Також шанувальники залишили багато коментарів під постом, в яких хвалять зіркову пару за почуття гумору і креатив.

"Боже😍😍😍які бусички♥️♥️♥️ 🎃🎃🎃🎃 😻 КЛАССНЫЕЕЕЕЕ💣😍😍😍 Крутыееее😻😻😻😍😍😍 Оххх🔥👍які ви класні 😍🔝💣 Лучшиееее👍👍👍🤩😍😍😍 Красивыееее🔥🔥👍👍👍 ДРАКУЛА???",- пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, порадував соцмережі новим знімком. Він розмістив фото, на якому показав, як його дружина Настя Каменських репетирує пісню в домашній обстановці. На Потапі-чорна футболка з логотипом відомої британської хеві-метал-групи "Iron Maiden" і зелена кепка. Настя одягнена в обтягуючі чорні лосини і білий светр.

"My Hiphop#wifey ona set @kamenskux #nk В вашій хаті!!",- підписав кадр репер.

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