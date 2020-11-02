Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников горячим снимком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Настя была одета в черное платье-халат, которое она расстегнула и пикантно спустила с плеча. Кроме этого, певица оголила ножку. Под халатиком оказался черный лифчик и трусики.

«Тотальные черные наряды всегда в моде. Согласны?», - подписала фото Настя.

За несколько дней пост артистки собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Многим не понравилось, что Настя снова опубликовала весьма откровенный кадр.

«И снова Настя, выставляет свои "принади"!», «Оголяется постоянно, человеку больше нечем заняться», «Для интереса раз оденься скромно», «Породистая деваха!», «Бомба. Супер. Огонь», «Потап везунчик», «Шикарная женщина», «Вау-сики себе, четенько», «Опять голая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала, как собирается на прогулку. Она примеряла осенние образы, примеряя то брюки с футболкой, то куртку с большим меховым воротником. Как известно, Настя активный пользователь молодежной сети ТикТок, для которого она регулярно снимает видео.

Напомним, что шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео: "Какие бусички!".

Как сообщала Politeka, Каменских с черепом на голове устроила бесстыдные утехи с Потапом: "Бесовщина какая-то".

Также Politeka писала, что Настя Каменских на улице в купальнике переполошила украинцев: "Не холодно?".