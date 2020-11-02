Телеведучий Юрій Горбунов налякав публіку свіжим фото з суддею "Танців з зірками" Владом Ямою

Як передає Politeka.net, Горбунов опублікував селфі з Ямою у себе в мікроблозі в Instagram. Кадр був зроблений під час останнього ефіру танцювального шоу, присвяченого Хеллоуїну.

Якщо на фото Горбунова легко впізнати, незважаючи на пишні вуса і капелюх-циліндр, то ось Яма змінився до невпізнання. Хореографа відмінно загримували: блідому Владу приклеїли ріденьку перуку на лисину.

"Ух Владик ти і страшний!! #танціззірками #геловін #неділя", - підписав знімок Горбунов, "познущавшись" над товаришем.

Здивовані користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, Яма з шевелюрою викликав фурор.

"я думав то муляж"

"Влада не впізнати"

"Ні, такий образ йому не личить"

"Зате волосся відросло, а то лисий лисий"

"Морок! Яма страшний!!! 👌👌"

"Музей воскових фігур 😀 😀 😀 😀 "

"Хто це"

"Хоч колись ми побачили влада з волоссям"

"О Боги, який Влад страшнющий"

"Схожий на Ларча з Сімейки Аддамс"

Раніше ми повідомляли, Влад Яма поділився з публікою улюбленим заняттям, яке робить усамітнено. Пост в Instagram зірка супроводив показовим фото.

Отже, мова про біг. У нього, як виявилося, є своя філософія правильного бігу, про що він повідав у підписі.

"У старших класах зрозумів, що спринт - не моя фішка (ноги занадто довгі️️), а ось середні дистанції - саме воно. Там, де потрібно мати холодний розум: не поспішати на початку (не "гнати" зі старту, як робить більшість), ніжно прискоритися в другій половині і потерпіти до фінішу. Так, у 9-му класі я виграв шкільні змагання на 1000 метрів, потрапив до шкільної збірної", - розповів Яма.

Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками "розповів, як підкорював вершини в червоних трусах:" і як після цього не любити...".

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