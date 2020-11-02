Телеведущий Юрий Горбунов напугал публику свежим фото с судьей "Танців з зірками" Владом Ямой
Как передает Politeka.net, Горбунов опубликовал селфи с Ямой у себя в микроблоге в Инстаграм. Кадр был сделан во время последнего эфира танцевального шоу, посвященного Хэллоуину.
Если на фото Горбунова легко узнать, несмотря на пышные усы и шляпу-цилиндр, то вот Яма изменился до неузнаваемости. Хореографа отлично загримировали: побледеневшему Владу приклеили реденький парик на лысину.
"Ух Владик ты и страшный!! #танціззірками #геловін #неділя", - подписал снимок Горбунов, "поиздевавшись" над товарищем.
Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, Яма с шевелюрой произвел фурор.
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"я думал то муляж"
"Влада не узнать"
"Нет, такой образ ему не идёт"
"Зато волосы отросли, а то лысый лысый"
"Мрак! Яма страшный!!! 👌👌"
"Музей восковых фигур😀😀😀😀"
"Кто это"
"Хоть когда то мы увидели влада с волосами"
"О Боги, який Влад страшнющий"
"Схожий на Ларча з Сімейки Аддамс"
Ранее мы сообщали, Влад Яма поделился с публикой любимым занятием, которое делает уединенно. Пост в Инстаграм звезда сопроводил показательным фото.
Итак, речь о беге. У него, как оказалось, есть своя философия правильного бега, о чем он поведал в подписи.
"В старших классах понял, что спринт - не моя фишка (ноги слишком довги☺️), а вот средние дистанции - самое оно. Там, где нужно иметь холодный ум: не спешить в начале (не "гнать" со старта, как делает большинство), нежно ускориться во второй половине и потерпеть до финиша. Так, в 9-м классе я выиграл школьные соревнования на 1000 метров, попал в школьную сборную", - рассказал Яма.
Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".
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