Телеведущий Юрий Горбунов напугал публику свежим фото с судьей "Танців з зірками" Владом Ямой

Как передает Politeka.net, Горбунов опубликовал селфи с Ямой у себя в микроблоге в Инстаграм. Кадр был сделан во время последнего эфира танцевального шоу, посвященного Хэллоуину.

Если на фото Горбунова легко узнать, несмотря на пышные усы и шляпу-цилиндр, то вот Яма изменился до неузнаваемости. Хореографа отлично загримировали: побледеневшему Владу приклеили реденький парик на лысину.

"Ух Владик ты и страшный!! #танціззірками #геловін #неділя", - подписал снимок Горбунов, "поиздевавшись" над товарищем.

Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, Яма с шевелюрой произвел фурор.

"я думал то муляж"

"Влада не узнать"

"Нет, такой образ ему не идёт"

"Зато волосы отросли, а то лысый лысый"

"Мрак! Яма страшный!!! 👌👌"

"Музей восковых фигур😀😀😀😀"

"Кто это"

"Хоть когда то мы увидели влада с волосами"

"О Боги, який Влад страшнющий"

"Схожий на Ларча з Сімейки Аддамс"

Ранее мы сообщали, Влад Яма поделился с публикой любимым занятием, которое делает уединенно. Пост в Инстаграм звезда сопроводил показательным фото.

Итак, речь о беге. У него, как оказалось, есть своя философия правильного бега, о чем он поведал в подписи.

"В старших классах понял, что спринт - не моя фишка (ноги слишком довги☺️), а вот средние дистанции - самое оно. Там, где нужно иметь холодный ум: не спешить в начале (не "гнать" со старта, как делает большинство), нежно ускориться во второй половине и потерпеть до финиша. Так, в 9-м классе я выиграл школьные соревнования на 1000 метров, попал в школьную сборную", - рассказал Яма.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".

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