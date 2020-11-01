Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал себя в игривом образе и заинтриговал обещанием показать себя с новой стороны

Артист поделился постом в своем Инстаграм в преддверии нового выпуска «Танці з зірками», сообщает Politeka.net.

На фото Яма предстал в традиционном для него костюме с жилетом. Стильный образ идеально подходит артисту. При этом Яма решил разбавить серьезность снимков забавными позами и выражениями лица.

Так, на одном из снимков танцор показал на камеру язык.

«Сегодня ночью я буду совсем другим…», - загадочно подписал фото Яма.

Стоит отметить, что новый выпуск «Танцев» будет посвящен Хэллоуину, поэтому можно предположить, что хореограф намекает на свой неожиданный образ.

Поклонники Ямы бурном отреагировали на его пост.

«Это наверное единственный из шоу бизнеса, кто не вызывает раздражения, причем никогда)) неужели бывают такие светлые люди?)», «Я вообще сегодня очень возмутилась что нет в ютуб 10 эфира. А потом очнулась что сегодня только воскресенье», «Первое фото самое классное», «С нетерпением жду эфир танцев», - пишут люди.

Ранее Яма опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в спортивной одежде за любопытным занятием в одиночестве.

Так, Яма в синей футболке и черных трениках вышел на пробежку и, судя по кадру, был без жены Лилианы. Звезда козырнул бицепсами и другими мышцами в действии, застыв в "полете".

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" похвасталась идеальным телом и раскрыла секрет: "Восстановить вес помогло...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал любимое занятие без жены.