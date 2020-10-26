Жена известного украинского хореографа и судьи проекта «Танці з зірками» Влада Ямы поделилась романтичным семейным фото

Как сообщает Politeka.net, Лилия Яма опубликовала новый снимок в своем Инстаграм.

На фото семейная пара позирует на берегу моря. Влад выбрал для фотосессии простые джинсы и черную майку, которая позволила ему продемонстрировать мускулистые руки.

В свою очередь, Лилия позировала в более романтичном образе. На ней было черное платье с открытыми плечами, элегантно подчеркивающее стройную талию красотки. Изюминкой образа Лилии стало оригинальное украшение на голове.

«Ещё один сюжет из нашей свежей фотосессии. Придумаете название к фото?», - написала Лилия в подписи.

Ответы ее поклонников не заставили себя ждать.

«Фото шедевр красота безумная ваша пара очень красивая», «Инь и янь», «Я за ним как за стеною», «Жена лучшая половина мужа», «Ребятушки, вы так красиво смотритесь! Люблю», «Я - твоя женщина, ты - мой мужчина», - предлагают свои варианты подписчики.

Ранее мы писали, что Влад Яма поделился впечатлениями от последнего выпуска "Танців з зірками".

Каждый эфир волнуюсь, как в первый раз. Но иначе, наверное, никогда и не будет. И это нормально. Надеюсь, что вам, родные, тоже нравятся наши «Танці»... Ну а некоторые недовольства звезд воспринимаю с улыбкой, но доброй. Обнимаю, ваш судья", - написал он.

Напомним, Влад Яма после нового скандального эфира "Танців з зірками" впечатлил признанием: "Волнуюсь, как в первый раз".

Как сообщала Politeka, кучерявый Влад Яма в пошлых колготках показал Каменских, на что способен: "Капец, мужиком тебе лучше".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, как изменился, и удивил густой шевелюрой.