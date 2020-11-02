Російська балерина Анастасія Волочкова не витримала критики і розридалася в прямому ефірі

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явився уривок з інтерв'ю, яке давала Волочкова на радіо або якомусь заході. За кадром чутно слова ведучої, яка намагається заспокоїти балерину. Видно, що артистка ледь стримує емоції і сильно плаче.

"Скільки можна. І я вам всім хочу сказати, мої хороші. Це Ви поки можете глумитися. А коли за моєю спиною з'явиться сильний чоловік. Ось тоді всі заткнуться. І всі кажуть-Волочкова інша. Ви знаєте, я різною можу бути. Просто зараз я ще зберігаю цю силу, якій може позаздрити будь-який чоловік", - заявила зарьована зірка.

Варто відзначити, що в коментарях до посту знайшлися як захисники балерини, так і її хейтери. Одним шкода артистку, а інші вважають, що вона сама винна в тому, що над нею сміються.

"Ех Настя... Зав'язуй ти бухати", "При чому тут за плечем чоловіка..Веди себе гідно, не чуди - і годі й сказати буде», «істерика п'яної баби. Не беруть ні в дружини, ні в коханки, навіть шпагат бідній Насті не допомагає», «Джигурда де, начебто поруч же був», «мізків би їй у кого зайняти", " шкода її дуже. Вона права. Жінка за гідним чоловіком, щаслива жінка!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова в туфлях-копитцях і міні-сукні розповіла про плату за успіх: "саме життя...".

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