Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про своє кохання

На фото зірка була в лазні, демонструючи ефектний шпагат. Як можна зрозуміти, Анастасія здалася у власній парильні, адже на тлі можна побачити дерев'яні фігурки балерини. Волочкова була зовсім без одягу і прикривалася тільки віником. Волосся у зірки було розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мистецтво hурської лазні я полюбила ще з 13-ти років. Мене привчив до нього Мій тато.🙏 Спочатку я парилася в сауні в спортивному комплексі, де тренував і виховував чемпіонів з настільного тенісу тато. Згодом відвідувала громадські лазні в Пітері. А зараз у мене на території моєї ділянки в гостьовому будинку неймовірна авторська російська лазня. Я парюся дуже часто і сильно. Мене навіть називають "гроза банщиків", тому що пар і саме ширяння я витримую дуже сильно",- підписала кадри Волочкова.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і не писали Коментарі, так як Волочкова відключила їх через постійну критику, але так і хочеться додати: "о, господи".

Повідомлялося, що російська артистка Анастасія Волочкова показала закулісся підготовки до шоу «Балерина в Задзеркаллі цирку».

На відео волочкова в костюмі для репетицій на двох полотнищах тканини злітає вгору, закручуючись в них.

Нагадавши, почервоніла Волочкова розкорячилася в спортзалі, запустивши "вертольоти" прямо з лавки

А ще Politeka повідомляла, що почервоніла Волочкова розкорячилася в спортзалі, запустивши "вертольоти" прямо з лавки

Також Politeka писала, що скандальна Волочкова в туфлях-копитцях і міні-сукні розповіла про плату за успіх