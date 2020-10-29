Скандально знаменита російська балерина Анастасія Волочкова викликала ажіотаж своїм новим фото в соцмережах

Як повідомляє Politeka.net, зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що написала другу книгу.

На знімку знаменитість в короткому блакитному платтячку з букетом квітів стоїть на тлі книжкових полиць. Звертають на себе увагу ноги балерини - вони худі, довгі, а взуття віддалено скидається на копита якої-небудь тварини.

"Мені здається, що книгою є саме життя..🙏 І не потрібно боятися перевертати сторінки, відкриваючи нові.. Але дорожити прекрасними безцінними подіями і зустрічами в житті, як і один одним, просто необхідно.🙏 Написану мною вже другу книгу я назвала"ПЛАТА за успіх"..."–- підписала кадр знаменитість.

За традицією, Настя Волочкова закрила можливість коментувати її пост, швидше за все, знаменитість боїться, що хейтери почнуть її нещадно критикувати. Інакше напевно хто-небудь не втримався б і написав: "Ну і копитця!"

Однак, шанувальники за 40 хвилин встигли поставити під публікацією більше 500 лайків.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова поділилася враженнями від прем'єри балету, в якому вона взяла участь. Відповідними емоціями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я так хвилювалася перед вчорашньою прем'єрою!🙈 Ми 7 місяців не виходили на сцену... Зовсім інші відчуття в тілі.. Я працювала останній тиждень по 7 годин на день на пуантах..🩰 Ноги були стерті в кров..🙈 А підтримати мене перед виставою в гримерку прийшли самі мої дорогі і близькі! Матуся і донечка Аріадна @ariadna_volochkova Мама спеціально приїхала з Пітера. І така підтримка для мене з боку моїх улюблених дівчаток неоціненна.🙏 😊 ", – написала Волочкова.

Такде Волочкова показала результати своїх тренувань.

"Пуанти-моя найулюбленіша і дорогоцінна взуття. Але і в них після щоденної багатогодинної підготовки наминаються нігті і натираються мозолі в кров. Але я дуже терпляча людина і ніколи не шкодую фізичних сил для досягнення мети", - повідомила балерина в підписі до фото.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

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