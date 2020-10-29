Скандально знаменита російська балерина Анастасія Волочкова викликала ажіотаж своїм новим фото в соцмережах
Як повідомляє Politeka.net, зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що написала другу книгу.
На знімку знаменитість в короткому блакитному платтячку з букетом квітів стоїть на тлі книжкових полиць. Звертають на себе увагу ноги балерини - вони худі, довгі, а взуття віддалено скидається на копита якої-небудь тварини.
"Мені здається, що книгою є саме життя..🙏 І не потрібно боятися перевертати сторінки, відкриваючи нові.. Але дорожити прекрасними безцінними подіями і зустрічами в житті, як і один одним, просто необхідно.🙏 Написану мною вже другу книгу я назвала"ПЛАТА за успіх"..."–- підписала кадр знаменитість.
З'ясувалася доля скандальної судді "Танцюють всі" Денисової, що з нею зараз: "Не впізнати"
Онук Алли Пугачової познайомив бабусю з коханою, фото зустрічі: "Дені гарний хлопець, а вона..."
Шалена Волочкова без сорому задерла спідницю до небес: "Мій вам подарунок"
Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз: "Погода буде дивувати..."
За традицією, Настя Волочкова закрила можливість коментувати її пост, швидше за все, знаменитість боїться, що хейтери почнуть її нещадно критикувати. Інакше напевно хто-небудь не втримався б і написав: "Ну і копитця!"
Однак, шанувальники за 40 хвилин встигли поставити під публікацією більше 500 лайків.
Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова поділилася враженнями від прем'єри балету, в якому вона взяла участь. Відповідними емоціями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Я так хвилювалася перед вчорашньою прем'єрою!🙈 Ми 7 місяців не виходили на сцену... Зовсім інші відчуття в тілі.. Я працювала останній тиждень по 7 годин на день на пуантах..🩰 Ноги були стерті в кров..🙈 А підтримати мене перед виставою в гримерку прийшли самі мої дорогі і близькі! Матуся і донечка Аріадна @ariadna_volochkova Мама спеціально приїхала з Пітера. І така підтримка для мене з боку моїх улюблених дівчаток неоціненна.🙏 😊 ", – написала Волочкова.
Такде Волочкова показала результати своїх тренувань.
"Пуанти-моя найулюбленіша і дорогоцінна взуття. Але і в них після щоденної багатогодинної підготовки наминаються нігті і натираються мозолі в кров. Але я дуже терпляча людина і ніколи не шкодую фізичних сил для досягнення мети", - повідомила балерина в підписі до фото.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.
Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.
А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.