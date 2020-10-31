Російська артистка Анастасія Волочкова показала закулісся підготовки до шоу "Балерина в Задзеркаллі цирку"

Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На відео волочкова в костюмі для репетицій на двох полотнищах тканини злітає вгору, закручуючись в них.

Вона демонструє досить складні фігури з переворотами, і, звичайно ж, не обійшлося без фірмового шпагату.

"Фрагмент номера на полотнах з мого спектаклю "Балерина в Задзеркаллі цирку". 🩰 Ці елементи на висоті і в обертанні освоювати було дуже не просто🙈 і залежиш в цій ситуації від лебідочника і швидкості обертання..🙈 У двох карусельках.🦢 ", – підписала вона публікацію, не забувши додати купу тегів.

Що думають з приводу майстерності балерини її фоловери, залишається тільки здогадуватися, оскільки скандальна зірка вже давно закрила свої публікації для коментування. Як правило, замість захоплення і компліментів їй доводиться читати дуже багато неприємних речей про себе і свій спосіб життя.

Зовсім недавно зірка розповіла про те, що написала другу книгу. У соцмережі вона опублікувала знімок, на якому в короткому блакитному платтячку з букетом квітів стоїть на тлі книжкових полиць.

"Мені здається, що книгою є саме життя..🙏 І не потрібно боятися перевертати сторінки, відкриваючи нові.. Але дорожити прекрасними безцінними подіями і зустрічами в житті, як і один одним, просто необхідно.🙏 Написану мною вже другу книгу я назвала"Плата за успіх"..."–- підписала вона фото.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

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