Российская балерина Анастасия Волочкова не выдержала критики и разрыдалась в прямом эфире

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появился отрывок из интервью, которое давала Волочкова на радио или каком-то мероприятии. За кадром слышно слова ведущей, которая пытается успокоить балерину. Видно, что артистка едва сдерживает эмоции и сильно плачет.

«Сколько можно. И я вам всем хочу сказать, мои хорошие. Это вы пока глумитесь. А когда за моей спиной появится сильный мужчина. Вот тогда все заткнутся. И все говорят – Волочкова другая. Вы знаете, я разной могу быть. Просто сейчас я еще сохраняю эту силу, которой может позавидовать любой мужчина», - заявила зареванная звезда.

Стоит отметить, что в комментариях к посту нашлись как защитники балерины, так и ее хейтеры. Одним жалко артистку, а другие считают, что она сама виновата в том, что над ней смеются.

«Эх Настя... Завязывай ты бухать», «При чем здесь за плечом мужчины..Веди себя достойно, не чуди - и нечего и сказать будет», «Истерика пьяной бабы. Не берут ни в жены, ни в любовницы, даже шпагат бедной Насте не помогает», «Джигурда где, вроде рядом же был», «Мозгов бы ей у кого занять», «Жалко ее очень. Она права. Женщина за достойным мужчиной, счастливая женщина!», - пишут люди.

Напомним, что Анастасия Волочкова в туфлях-копытцах и мини-платье рассказала о плате за успех: "Сама жизнь...".

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