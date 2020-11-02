Скандальна російська актриса Христина Асмус вразила новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі зйомок популярного шоу.

Вона була одягнена в кислотного кольору костюм. На голові у неї красувався величезний капелюх, а на ногах – босоніжки на величезних підборах (такі нерідко надягають танцівниці в стриптиз-клубах). Актрисі зробили незвичайний грим, з яким вона не була схожа сама на себе.

"Таааак!!! Сьогодні неділя!! А це означає, що нас знову чекає порція божевілля!",- підписала фото Христина, анонсуючи черговий випуск шоу "Золото Геленджика", в якому вона знімалася більше місяця.

За день пост актриси зібрав майже 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Тобі пасує ця "кислота"!", "Мамуль Ти вогонь», «Псилобіциновий гриб», «Зелена гусеничка», «коник Христина», «Могла б і не вбиратися», «Образ бомба», «Колір хамелеона», «яка красива жаба», "Царівна жаба", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус нещодавно офіційно оформила розлучення зі своїм чоловіком, коміком Гаріком Харламовим. Актриса розлучалася з ним з початку літа.

Нагадаємо, що розлучена Христина Асмус приголомшила виглядом після важкої хвороби: "скільки вам заплатили?".

Як повідомляла Politeka, безбашенна Асмус в облягаючому костюмі засвітила худу фігуру, оцінили не всі: "Могла б і не вбиратися".

Також Politeka писала, що Асмус напідпитку пустилася у всі тяжкі після розлучення з Харламовим, кадри веселощів: "Давай, давай".