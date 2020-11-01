Російська актриса Христина Асмус повеселилася на вечірці після розлучення з Гаріком Харламовим

Як повідомляє Politeka.net, зірка на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" опублікувала відео, присвячене новому проекту. Вона постала в кімнаті, ймовірно, готельному номері в чорному топі, зав'язаному на животі, і джинсах. Красуня зробила собі розкішну зачіску з кучерявими локонами і просто випромінювала задоволення.

"Я зараз у Пітері, вчора пройшла моя прем'єра в імерсивному шоу "Та, що повернулася". Пройшла дуже круто, і якийсь неймовірний фідбек я сьогодні цілий день отримую від глядачів, спасибі всім, хто вчора був. А сьогодні другий був прем'єрний день в цьому шоу. Все, я побігла в особняк, побачимося з вами ввечері", - розповіла Христина Асмус в роликах.

Вона також виклала відео з вечірки на честь прем'єри шоу, яка відбулася на Палацовій набережній в Санкт-Петербурзі. Христина погуляла разом зі своїми колегами, вбравшись в чорний світшот і просторі штани такого ж кольору. Спочатку актриса зобразила бурхливі емоції в особняку, а потім спостерігала, як відкривають і розливають шампанське. "Давай, давай", - кричала Асмус разом з усіма.

Днями суд офіційно розірвав шлюб Христини Асмус і Гаріка Харламова. Зірки не стали влаштовувати скандал через свій розрив, вони просто роз'їхалися, подали заяву і почекали, поки суддя прийме рішення.

Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:»Повалила на землю і...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Христина Асмус поділилася емоціями після розлучення з Харламовим: "Ура, трешачок позаду!".

Також Politeka писала, що шлюб Асмус і Харламова розірваний, спливли справжні причини розлучення: "будуть судитися далі".