Скандальна російська актриса Христина Асмус з'явилася образі мультяшного персонажа і нарвалася на критику в мережі

Після розлучення з Гаріком Харламовим Христина Асмус продовжує жити звичайним життям, а також активно реалізовується не тільки на екрані, але і в театрі. Знаменитість зібрала багатомільйонну аудиторію на сторінці в соцмережі Instagram і активно ділитися з шанувальниками різними фотознімками, зробленими, як під час фотосесій, так і в повсякденному житті, передає Politeka

Асмус не боїться виглядати смішною і комічною і з радістю перевтілюється в будь-які образи. Так у своєму Instagram-акаунті вона покрасувалася в образі головного героя мультфільму про Незнайку і вбралася в кислотний костюм. Артистка влаштувала фотосесію в яскраво салатовому комбінезоні з великим синім капелюхом на голові. А на ноги взула масивні білі босоніжки на високих підборах. Цікавий образ Асмус доповнила виразним макіяжем.

"Дааа!!! ☄️☄️☄️

Сьогодні неділя!! А це означає, що нас знову чекає порція божевілля!!!! ⚡ ️ ",- написала вона.

Користувачі неоднозначно відреагували на новий знімок.

"Незнайка, дівоча версія) Образ кльовий!", "Могла б не вбиратися",

" А ви така вся....👍 👍 ❤ ️ ", "Ви красива. Шоу жахливе", - висловилися в мережі.

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Після того, як зірка оголосила про свій розрив з чоловіком Гаріком Харламовим, вони тихо роз'їхалися і чекали, коли рішення суду набуде чинності. Фанати були вражені цією новиною і навіть через кілька місяців називають різні теорії і здогади про те, чому шлюб розпався. При цьому самі зірки не коментують свого рішення.

Нагадаємо, що сумна Асмус відверто розповіла про свою важку хворобу « " немає запахів, смаку і…».

Як повідомляла Politeka, Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Асмус: "дивишся на дитину і...".

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