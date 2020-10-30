Російська актриса Христина Асмус повідомила про своє швидке одужання
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, поділившись з шанувальниками хорошими новинами. Асмус, як відомо, підхопила китайський вірус, тому змушена була 18 днів знаходиться вдома на самоізоляції.
"Вийшла сьогодні з 18-ти денного ув'язнення)) і вже активно в строю! Тільки що приїхала в Пітер!! І мчу на репетицію!",- зазначила Христина.
Пост вона супроводила вельми життєрадісним знімком. Актриса позувала в теплому светрі. Виглядала вона свіжо. Це стало приводом для бурхливого обговорення в коментарях. Шанувальники не повірили, що після такої серйозної хвороби актриса може так швидко відновитися. Але знайшлися і ті, хто підтримав Асмус і привітав.
"Не вірю... цікаво скільки вам заплатили?", "так швидко неможливо одужати і бути в строю", "мабуть добре тобі заплатили?", "Ви дуже красива! Вам підходить цей колір!", "Свооообоооода. Насолоджуйся кожною миттю!", "Молодець яка.. А хто сказав що це страшно?", "Вітаю вас ви розумничка», "добре, що добре закінчилося", - пишуть люди.
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Відзначимо, що пост Асмус з'явився в мережі відразу після того, як вона офіцаільно оформила розлучення з Гаріком Харламовим. Судовий процес тривав чотири місяці.
Раніше ми писали, що Христина Асмус вбралася в малиновий брючний костюм. Актриса присіла в спокусливій позі, розбурхавши шанувальників.
Нагадаємо, що скандальна Асмус влізла в бійку з чоловіком посеред вулиці:"Повалила на землю і...".
Як повідомляла Politeka, щаслива Христина Асмус поділилася емоціями після розлучення з Харламовим: "Ура, трешачок позаду!".
Також Politeka писала, що шлюб Асмус і Харламова розірваний, спливли справжні причини розлучення: "будуть судитися далі".