50-річний стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, після зради Наташі Корольовій, зважився на відвертий кадр

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Тарзан опублікував пікантний ранковий знімок, на якому позував в одних сімейних трусах. Стриптизер напружив м'язи, продемонструвавши своє ідеальне підкачане тіло.

"Доброго ранку, понеділок!",- підписав фото Тарзан.

За короткий час пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів. Правда, багато шанувальників звернули увагу на бардак в будинку зіркового подружжя. Варто відзначити, що це помічають не вперше. Часто Тарзану роблять зауваження з приводу бруду. Цього разу він знову зганьбився і отримав багато неприємних порад.

"Милується собою", "Тіло красиве. Бардак прибери", "чомусь у них завжди бардак..що в будинку, то і в стосунках", "невігластво. Справжній варвар-Конан", " Ща глянемо че там у Тарзана у ванній навалено... масаж хтось любить... хороший самець, щоб не писали злюки))», «Дзеркало б протерти», «як самі без почуття смаку так і вдома», «Ну Серьога хоч сімейники натягнув», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тарзан спровокував коханку на нову заяву, про що ще не знає Корольова: "Сергію, не зли мене".

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