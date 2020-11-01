Майже 20-річний шлюб співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана тріщить по швах

Про те, що відбувається в сім'ї після зізнання Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана - ред.) у зраді, розповіла зірка "Битви екстрасенсів" Кажетта Ахметжанова, передають "Дні.ру".

За словами відуньї, Корольова дуже страждає, але намагається тримати обличчя. Якийсь час Наташа і Сергій будуть підтримувати видимість щасливої родини. Однак все завершиться тим, що співачка стане ініціатором розриву їхніх стосунків.

"Незабаром співачка оголосить про розлучення", - сказала Ахметжанова.

Популярні новини зараз

Російська Кардашьян приголомшила розмірами своїх "наливних яблучок" в безсоромному декольте: "Кидає в жар"

Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" впустила бюст з гігантського декольте, Могилевська оцінила: "Ну як вам…"

"З фільмів жахів!": зірка "Дизель шоу" Булітко вразила зовнішнім виглядом і несподіваним зізнанням

Справжня зовнішність Івлєєвої з "Орла і решки" викликала ступор, обман розкритий: "Брюнетка з очищами"
Показати ще

Екстрасенс вважає, що скандал позбавив артистку останніх сил. Наталя втомилася ловити жалісливі погляди знайомих і відповідати на питання про інтрижки чоловіка. Навіть такі сильні жінки як Корольова не можуть довго виносити моральну напругу.

наташа Корольова, тарзан, з сином, син, архип глушко

Кажетта Ахметжанова додала, що Наташа Корольова почала відвідувати психолога. Зраді Тарзана передувала інша проблема, можливо, справа в грошах. Танцівник переживає від того, що заробляє менше дружини.

Нагадаємо, спочатку з'явилося повідомлення про те, що зіркове подружжя подала заяву в поліцію про зникнення з їх квартири коштовностей на суму 5 млн рублів. Пара звинуватила в крадіжці двох дівчат, які прийшли в гості до Тарзана в той час, як Корольова перебувала на гастролях.

Надалі, одна з підозрюваних, 28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко виступила із заявою, що ось вже півтора року як є коханкою Глушка. Останній зізнався в гріху, але потім терміново видалив відео, яке вже було опублікував у своєму Instagram.

Дівчина пригрозила Тарзану, що якщо він не втихомиритися, поливаючи її брудом, то вона видасть якісь подробиці, які збентежать публіку ще більше.

"Я може чогось не розумію в цьому житті. Мені завжди здавалося, що якщо хтось хоче щось забути у своєму житті-просто людина бере і забуває. Ну, просто обрізає і все. А тут ні. Сам провокує, сам педалює на цю тему... Знаєш, Сергію, не зли мене, або ти хочеш, щоб я розповіла взагалі все?", - не стримала емоцій Анастасія під час свого відеозвернення.

Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк

Як повідомляла Politeka, бешкетну Наташу Королеву в шкіряних штанях і ТОПі висміяли за поведінку на сцені

Також Politeka писала, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто