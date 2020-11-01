Майже 20-річний шлюб співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана тріщить по швах

Про те, що відбувається в сім'ї після зізнання Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана - ред.) у зраді, розповіла зірка "Битви екстрасенсів" Кажетта Ахметжанова, передають "Дні.ру".

За словами відуньї, Корольова дуже страждає, але намагається тримати обличчя. Якийсь час Наташа і Сергій будуть підтримувати видимість щасливої родини. Однак все завершиться тим, що співачка стане ініціатором розриву їхніх стосунків.

"Незабаром співачка оголосить про розлучення", - сказала Ахметжанова.

Екстрасенс вважає, що скандал позбавив артистку останніх сил. Наталя втомилася ловити жалісливі погляди знайомих і відповідати на питання про інтрижки чоловіка. Навіть такі сильні жінки як Корольова не можуть довго виносити моральну напругу.

Кажетта Ахметжанова додала, що Наташа Корольова почала відвідувати психолога. Зраді Тарзана передувала інша проблема, можливо, справа в грошах. Танцівник переживає від того, що заробляє менше дружини.

Нагадаємо, спочатку з'явилося повідомлення про те, що зіркове подружжя подала заяву в поліцію про зникнення з їх квартири коштовностей на суму 5 млн рублів. Пара звинуватила в крадіжці двох дівчат, які прийшли в гості до Тарзана в той час, як Корольова перебувала на гастролях.

Надалі, одна з підозрюваних, 28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко виступила із заявою, що ось вже півтора року як є коханкою Глушка. Останній зізнався в гріху, але потім терміново видалив відео, яке вже було опублікував у своєму Instagram.

Дівчина пригрозила Тарзану, що якщо він не втихомиритися, поливаючи її брудом, то вона видасть якісь подробиці, які збентежать публіку ще більше.

"Я може чогось не розумію в цьому житті. Мені завжди здавалося, що якщо хтось хоче щось забути у своєму житті-просто людина бере і забуває. Ну, просто обрізає і все. А тут ні. Сам провокує, сам педалює на цю тему... Знаєш, Сергію, не зли мене, або ти хочеш, щоб я розповіла взагалі все?", - не стримала емоцій Анастасія під час свого відеозвернення.

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