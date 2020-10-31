Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко випустив нову пісню

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щаслива мати опублікувала кадри з кліпу, який ще не з'явився в мережі. На відео, яке було знято в стилі Хелловіна, 18-річний Архип робить зовсім недитячі речі.

За сюжетом відео він потрапляє на вечірку, де цілується з дівчатами, курить, розважається, а також дивиться стриптиз.

"Запалюй під новий трек на Хелловін», - підписала відео Корольова.

Варто відзначити, що під відео треку на Ютуб хлопцеві залишили тільки хороші коментарі. Судячи з усього, негативні відгуки, яких зазвичай багато під постами Архипа, хлопець видаляє.

"Архип, молодець!!! Так тримати!!! Запальна пісня, відразу хочеться пуститися в танок", " Пісня запальничка. Так і хочеться в танець кинутися!!! Архип молодець!!! Чекаємо нових, крутих пісень і кліпів", "Архип, молодець, продовжуй, підтримую!", "Удачі, успіху!",- пишуть шанувальники зірки.

Варто відзначити, що вибір пісні досить незвичайний. Пісня називається "Растафарай". А як відомо, "Джа Растафарай" - це клич растафаріанців. Це представники релігії, яка відома романтизацією вживання заборонених речовин, включаючи марихуану.

Нагадаємо, що незграбний Архип Глушко спантеличив дитячими забавами:"все зберу, зроблю відварчик...".

Як повідомляла Politeka, Архип Глушко після зрад батька спантеличив недитячими закликами:"Кайфуйте".

Також Politeka писала, що Тарзан спровокував коханку на нову заяву, про що ще не знає Корольова: "Сергію, не зли мене".