Українська співачка і ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом, який різко змінився

Кароль, яка зазвичай в ефірах танцювального шоу радує вражаючими відвертими сукнями, на цей раз вразила різко постарілим обличчям.

На кадрах, які наробили шуму в мережі, можна помітити на обличчі 35-річної виконавиці глибокі зморшки. Вона ніби різко постаріла на десятки років.

У новому присвяченому Хеллоуїну ефірі ведучих загримували, додавши років.

Відзначимо, думки фанів артистки з приводу такого експерименту розділилися: хтось упевнений, що вона і в такому відео приголомшлива, інші ж зізнаються, що злякалися.

Також в мережі відзначили, що так Тіна Кароль стала дуже схожа на маму Дана Балана Людмилу.

"Супер, Тіночка років через 35 . Шикарно", "Тіна і старенька красива", "тепер на всі 100% на мамку Людку схожа», «красу кажуть, зіпсувати не в силах, ні роки, ні час, коли все те було, і так що ж зморшки, вони не перешкода, коли все всередині«," Я ж не одна злякалася?", "Краса-страшна сила, як то кажуть..",» Вже не ангел", "матусі" « "Щас Тинка покаже, хто тут мамуля", "дуже цікавий образ, круто«," Мама дорога!!! Це жесть», «Шик», «Кошмар», "Страшно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.

Також Politeka повідомляла, що Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, дізнатися можна насилу.