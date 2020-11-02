Долар вже з початку тижня вдарив по гривні, НБУ здивував новим курсом валют: до чого готуватися

Курс валют в Україні 2 листопада змусить понервувати учасників міжбанку, долар і євро розійдуться в амбіціях

Так, курс 2 листопада буде таким:

100 доларів – 2845,07 грн;

100 євро - 3324,75 грн.

Несподіваний рекорд по зарплатах в Україні, Кабмін вразив новими цифрами: "найбільше заробляють..."

Побачивши такі цифри українці не розуміють радіти їм чи плакати, адже не вірять у Дані цифри. Варто відзначити, що подібні розрахунки були представлені Державною службою статистики і вони свідчать про постійне зростання доходів українців.

Розмір середньої заробітної плати в Україні за вересень, який склав майже 12 тисяч, а саме - 11 тисяч 998 гривень. Повідомляється, що це з початку року найвищий показник цього року.

Виявляється, з квітня поточного року в країні спостерігається, за даними відомства, постійне зростання розміру середньої заробітної плати в Україні. Однак, українці, з якоїсь причини, не відчувають будь-яких змін на краще.

Якщо брати дані за вересень, що найменше підвищення середньої зарплати зафіксовано в Донецькій області - 2,5%, а в Закарпатській області, навпаки, найбільше зростання по країні - на цілих 12,5%.

Традиційно, найбільше заробляють жителі Києва. У вересні поточного року середній розмір зарплати там склав 17 тисяч 253 гривні.

Виплати від держави, хто має право на компенсацію і який порядок оформлення: "виплачується раз в..."

У Міністерстві соціальної політики детально пояснили порядок оформлення допомоги.

Мова про компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду не непрофесійній основі.

Так, компенсація виплачується раз на місяць і призначається фізособам, які надають послуги з догляду за тими, хто проживає спільно з ними і мають загальний побут, а також взаємні права та обов'язки. І, головне, є:

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

людьми похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими і не мають можливості самостійно пересуватися і обслуговуватися;

дітьми, у яких не встановлена інвалідність, але які є тяжкохворими (докладніше в інфографіці нижче, - ред.)

У повідомленні зазначається, щоб оформити компенсацію, слід звертатися до структурного підрозділу з питань соцзахисту, або ж заповнити електронну заяву.

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу на заході Туреччини різко зросла

Кількість жертв потужного землетрусу в турецькому Ізмірі, за останніми даними, становить 76 осіб.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на управління з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

Постраждали 940 осіб-вони спочатку були доставлені в лікарню, проте 722 вже виписані звідти. 218 зараз продовжують лікування. Тривають пошуково-рятувальні роботи у восьми зруйнованих будівлях.

Нагадавши, дайвер в жаху від побаченого на дні отруєного Тихого океану на Камчатці:"все мертве".

Як повідомляла Politeka, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе.

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