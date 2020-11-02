Доллар уже с начала недели ударил по гривне, НБУ удивил новым курсом валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 2 ноября заставит понервничать участников межбанка, доллар и евро разойдутся в амбициях

Так, курс 2 ноября будет таким:

100 долларов – 2845,07 грн;

100 евро – 3324,75 грн.

Неожиданный рекорд по зарплатам в Украине, Кабмин поразил новыми цифрами: "Больше всего зарабатывают..."

Увидев такие цифры украинцы не понимают радоваться им или плакать, ведь не верят в данные цифры. Стоит отметить, что подобные расчеты были представлены Государственной службой статистики и они свидетельствуют о постоянном росте доходов украинцев.

Размер средней заработной платы в Украине за сентябрь, который составил почти 12 тысяч, а именно - 11 тысяч 998 гривен. Сообщается, что это с начала года самый высокий показатель в этом году.

Оказывается, с апреля текущего года в стране наблюдается, по данным ведомства, постоянный рост размера средней заработной платы в Украине. Однако, украинцы, по какой-то причине, не ощущают каких-либо изменений к лучшему.

Если брать данные за сентябрь, что самое маленькое повышение средней зарплаты зафиксировано в Донецкой области - 2,5%, а в Закарпатской области, наоборот, самый большой рост по стране - на целых 12,5%.

Традиционно, больше всего зарабатывают жители Киева. В сентябре текущего года средний размер зарплаты там составил 17 тысяч 253 гривны.

Выплаты от государства, кто имеет право на компенсацию и каков порядок оформления: "Выплачивается раз в..."

В Министерстве социальной политики детально объяснили порядок оформления помощи.

Речь о компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу не непрофессиональной основе.

Так, компенсация выплачивается раз в месяц и назначается физлицам, которые оказывают услуги по уходу за теми, кто проживает совместно с ними и имеют общий быт, а также взаимные права и обязанности. И, главное, являются:

лицами с инвалидностью I группы;

детьми с инвалидностью;

людьми пожилого возраста с когнитивными нарушенями;

неизлечимо больными и не имеющими возможности самостоятельно передвигаться и обслуживаться;

детьми, у которых не установлена инвалидность, но которые являются тяжелобольными (подробнее в инфографике ниже, - ред.)

В сообщении отмечется, чтобы оформить компенсацию, следует обращаться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты, или же заполнить электронное заявление.

Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Турции резко возросло

Число жертв мощного землетрясения в турецком Измире, по последним данным, составляет 76 человек.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Пострадали 940 человек - они сначала были доставлены в больницу, однако 722 уже выписаны оттуда. 218 сейчас продолжают лечение. Продолжаются поисково-спасательные работы в восьми разрушенных зданиях.

Напомним, дайвер в ужасе от увиденного на дне отравленного Тихого океана на Камчатке: "все мертвое".

Как сообщала Politeka, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое.

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