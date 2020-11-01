В Кабинете министров Украины похвастались ростом средней заработной платы в Украине

Увидев такие цифры украинцы не понимают радоваться им или плакать, ведь не верят в данные цифры. Стоит отметить, что подобные расчеты были представлены Государственной службой статистики и они свидетельствуют о постоянном росте доходов украинцев, передает УН.

Размер средней заработной платы в Украине за сентябрь, который составил почти 12 тысяч, а именно - 11 тысяч 998 гривен. Сообщается, что это с начала года самый высокий показатель в этом году.



Оказывается, с апреля текущего года в стране наблюдается, по данным ведомства, постоянный рост размера средней заработной платы в Украине. Однако, украинцы, по какой-то причине, не ощущают каких-либо изменений к лучшему.



Если брать данные за сентябрь, что самое маленькое повышение средней зарплаты зафиксировано в Донецкой области - 2,5%, а в Закарпатской области, наоборот, самый большой рост по стране - на целых 12,5%.

Традиционно, больше всего зарабатывают жители Киева. В сентябре текущего года средний размер зарплаты там составил 17 тысяч 253 гривны.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно также похвастался ростом средней зарплаты по стране. По его словам, это связано с тем, что с 1 сентября выросла минимальная зарплата украинцев, а также на рынке занятости стали появляться новые вакансии после вынужденного карантина.



Напомним, что пенсии и зарплаты могут отобрать, банкам разрешили: предупреждение НБУ о массовой " заморозке".

Как сообщала Politeka, масштабное повышение зарплат, от украинцев решили не скрывать.

Также Politeka писала, что украинцы получат новую надбавку к зарплатам, в Кабмине назвали счастливчиков и сроки.