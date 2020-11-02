Курс валют в Украине 2 ноября заставит понервничать участников межбанка, доллар и евро разойдутся в амбициях
Об этом рассказывает Politeka.
Так, курс 2 ноября будет таким:
100 долларов – 2845,07 грн;
100 евро – 3324,75 грн.
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Обратим внимание, что российский рубль продолжит свое устремление на дно. Десять из них обойдутся сегодня в 3,5783 гривны.
Как сообщалось ранее, бизнесмены Украины рассказали о том, какого курса доллара стоит ждать в 2021 году. Предприниматели сообщили, что они закладывают в свои расчеты курс в 29 грн.
В частности, такой показатель указан и в исследовании Европейской Ассоциации Бизнеса – Global Outlook. По словам эксперта ассоциации, консолидированные данные были получены из разных источников, выглядят они достаточно реалистично.
Также важно и то, что такие показатели со стороны бизнеса совпадают с правительственным прогнозом девальвации национальной валюты.
В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году курс доллара в среднем рассчитан на 29,1 гривны. По его словам, курс доллара будет стабильным.
Такой курс позволит таможни и налоговой собрать 1,071 триллиона грн доходов. При этом расходы правительства заложили на уровне 1,33 триллиона гривен.
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