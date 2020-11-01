В Министерстве социальной политики детально объяснили порядок формления помощи

Речь о компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу не непрофессиональной основе. Детали изложены в инфографике профильного министерства на официальной страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Так, компенсация выплачивается раз в месяц и назначается физлицам, которые оказывают услуги по уходу за теми, кто проживает совместно с ними и имеют общий быт, а также взаимные права и обязанности. И, главное, являются:

лицами с инвалидностью I группы;

детьми с инвалидностью;

людьми пожилого возраста с когнитивными нарушенями;

неизлечимо больными и не имеющими возможности самостоятельно передвигаться и обслуживаться;

детьми, у которых не установлена инвалидность, но которые являются тяжелобольными (подробнее в инфографике ниже, - ред.)

В сообщении отмечется, чтобы оформить компенсацию, следует обращаться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты, или же заполнить электронное заявление.

Ранее мы сообщали, члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации. Такое решение было утверждено во время заседания правительства 28 октября. Адресная помощь членам семей погибших на Донбассе будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а после повышения - 17690 гривен).

Отмечается, что помощь одному члену семьи составит не меньше 7800 гривен , двум и более - не меньше 6100 гривен каждому.

Напомним, новая система соцвыплат, решение уже принято, что это значит для украинцев: "Наконец, полностью отойдем от..."

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