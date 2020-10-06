Появились новые кадры экологической катастрофы на дне Тихого океана у побережья Камчатки

Видео, которое записал дайвер Александр Коробок публикует телеграм-канал Life Shot. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Дайвер заявил, что в шоке от увиденного:

"Всё мёртвое! На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти всё сдохло и выброшено! Одни камни и капуста. Гротовая — всё! Нет ежа. Всё сдохло! По сообщениям, отрава зафиксирована на мысе Зелёном. Такая же бурая вода. И да, слизистые обжигает. Написал, что видел сам, щупал, нюхал. До последнего сомневался, но не соврали...", - передает слова автора видео телеграм канал.

Ранее сообщалось, что пляжи Камчатки усыпаны мертвыми нерпами и осьминогами, а также морскими ежами с осыпавшимися иголками. Также в сети пользователи пишут, что вода пахнет не океаном, она вязкая, горькая и грязная.

Кроме того, после контакта с водой на Халактырском пляже у серфингистов краснеют и опухают глаза, у некоторых возникает ощущение пленки и на время ухудшается зрение.

Позже в Минприроды региона взяли пробы воды, как оказалось пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза.

СМИ публикуют видео, сделанные сегодня на дне Тихого океана у побережья Камчатки. Дайвер Александр Коробок несколько раз опускался на дно Тихого океана.



«Всё мёртвое. Бухта Спасения — почти всё сдохло и выброшено. Одни камни и капуста. Гротовая всё, нет ежа. Всё сдохло»-драйвер pic.twitter.com/SgsO7ksoS5 — ФедералПресс (@FederalPress) October 6, 2020

Напомним, оккупанты России довели Донбасс до экокатастрофы, фото.

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