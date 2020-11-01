Легендарна модель Олівія Калпо, яка перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт", вразила розкішними формами в одній сорочці
Знімками знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.
"Щасливе обличчя, перш ніж я пролила всю миску гуакамоле на цю білу сорочку», - йдеться в повідомленні.
На знімках Калпо позує в одній сорочці, елегантно оголивши і без того ідеальні ноги. Шанувальники буквально "вибухнули" від побаченого.
"Хижа пантера«," Сонячна Олі. Завжди радий твоїм посмішкам", "Божественна", " це просто неймовірно. Як можна бути такою красивою", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, похвалилася найапетитнішими місцями в білосніжному бікіні
Зірка цього разу показала красиву фігуру в бікіні. Модель повернулася до камери боком. В результаті такої красивої пози стала видна у всій красі апетитна п'ята точка. Сідниці красиво випирали. При цьому маленькі плавочки натягнулися трохи вище стегон, не закриваючи види.
Білий ліфчик ефектно виглядав на принадах моделі, а акуратна завязочка на спині виглядала майже невидимою.
Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».
Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".
Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".