Легендарна модель Олівія Калпо, яка перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт", вразила розкішними формами в одній сорочці

Знімками знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.

"Щасливе обличчя, перш ніж я пролила всю миску гуакамоле на цю білу сорочку», - йдеться в повідомленні.

На знімках Калпо позує в одній сорочці, елегантно оголивши і без того ідеальні ноги. Шанувальники буквально "вибухнули" від побаченого.

"Хижа пантера«," Сонячна Олі. Завжди радий твоїм посмішкам", "Божественна", " це просто неймовірно. Як можна бути такою красивою", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, похвалилася найапетитнішими місцями в білосніжному бікіні

Зірка цього разу показала красиву фігуру в бікіні. Модель повернулася до камери боком. В результаті такої красивої пози стала видна у всій красі апетитна п'ята точка. Сідниці красиво випирали. При цьому маленькі плавочки натягнулися трохи вище стегон, не закриваючи види.

Білий ліфчик ефектно виглядав на принадах моделі, а акуратна завязочка на спині виглядала майже невидимою.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".