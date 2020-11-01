Легендарная модель Оливия Калпо, которая победила на конкурсе «Мисс Вселенная», впечатлила роскошными формами в одной рубашке

Снимками знаменитость поделилась в Instagram, передает Politeka.

«Счастливое лицо, прежде чем я пролила всю миску гуакамоле на эту белую рубашку», - говорится в сообщении.

На снимках Калпо позирует в одной рубашке, элегантно оголив и без того идеальные ноги. Поклонники буквально «взорвались» от увиденного.

«Хищная пантера», «солнечная Оли. Всегда рад твоим улыбкам», «божественная», «это просто невероятно. Как можно быть такой красивой», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, похвасталась самыми аппетитными местами в белоснежном бикини

Звезда в этот раз показала красивую фигуру в бикини. Модель повернулась к камере боком. В результате такой красивой позы стала видна во всей красе аппетитная пятая точка. Ягодицы красиво выпирали. При этом маленькие плавочки натянулись чуть выше бедер, не закрывая виды.

Белый лифчик эффектно смотрелся на прелестях модели, а аккуратная завязочка на спине выглядела почти невидимой.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".