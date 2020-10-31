Это модель сведет с ума любого

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, похвасталась самыми аппетитными местами в белоснежном бикини

Модель с шикарной внешностью без всяких стеснений позволяет себе выкладывать самые жаркие фото, передает Politeka.net.

Звезда в этот раз показала красивую фигуру в бикини. Модель повернулась к камере боком. В результате такой красивой позы стала видна во всей красе аппетитная пятая точка. Ягодицы красиво выпирали. При этом маленькие плавочки натянулись чуть выше бедер, не закрывая виды.

Белый лифчик эффектно смотрелся на прелестях модели, а аккуратная завязочка на спине выглядела почти невидимой.

Завершила образ Калпо белая повязка на голове. Модель смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Фото было сделано в одном из отелей на балконе с бассейном. Поднос с фруктами плавал по воде. Видимо, красотка приготовилась к трапезе.

"Заранее извиняюсь за спам в бикини 👙 !!!!", - написала красотка.

За девять часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети положительно оценили фото и просили больше не извиняться.

Напомним, Оливия Калпо предстала в красивом купальнике белого цвета с зеленым горошком. Лифчик красиво сел на груди, а плавки на высокой посадке, благодаря толстому поясу, идеально выделяли тонкую талию.

Красотка села на колени и расставила ножки. Она была в тонком халатике, который немного приспустила с плеч.

Фото собрало много положительных комментариев от поклонников модели, ведь она этого достойна.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".