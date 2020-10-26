Балерина Анастасия Волочкова поделилась впечатлениями от премьеры балета, в котором она приняла участие

Как передает Politeka.net, соответствующими эмоциями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"Я так волновалась перед вчерашней премьерой!🙈 Мы 7 месяцев не выходили на сцену... Совсем иные ощущения в теле.. Я работала последнюю неделю по 7 часов в день на пуантах..🩰 Ноги были стёрты в кровь..🙈 А поддержать меня перед спектаклем в гримерку пришли самые мои дорогие и близкие! Мамочка и доченька Ариадна @ariadna_volochkova Мама специально приехала из Питера. И такая поддержка для меня со стороны моих любимых девочек неоценима.🙏😊", – написала Волочкова.

На фотографии счастливая Настя смотрит в камеру, немного поодаль он нее стоят ее мама и дочь.

По обыкновению, Волочкова закрыла фолловерам возможность комментировать ее фото, очевидно опасаясь колких насмешек хейтеров.

Однако, поклонникам удалось за 20 минут поставить почти 2 тысяи лайков под публикацией.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова показала результаты своих тренировок.

"Пуанты - моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели", - сообщила балерина в подписи к фото.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.