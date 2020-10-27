Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова очень любит быть на слуху и поэтому любит эпатировать публику своими шальными выходками

Вот и сегодня знаменитость выложила в соцсети новые снимки, на которых показала премьеру спектакля "Балерина в зазеркалье", в котором она приняла участие.

"Дорогие мои, от всего сердца я хочу поблагодарить всех моих зрителей, кто принял мое приглашение на премьеру спектакля "Балерина в зазеркалье"🩰🌺 Я всех пригласила по традиции бесплатно и искренне рада была всех видеть!🙏 Спасибо Вам за Ваше терпение и ожидание в огромной очереди (из-за вынужденных в сегодняшнее время проверок)...желающих попасть и в партер и в вип. Верю задержка начала спектакля не сильно омрачила впечатление от него..🙏 От всего серодиагностики спасибо тем, кто нашёл возможным подарить мне цветы!🙏🌺 Я так их люблю!!!🙏 Я все до единого цветочка привезла домой и дом превратился в оранжерею радости, красоты и тёплых воспоминаний.🙏🩰🌺 Для меня цветы имеют необыкновенную ценность!🙏🌺 В них-ваша любовь! Я знаю цену цветам..🙈😔 Не у всех есть возможности их покупать.. Но я благодарна каждому зрителю, кто пришёл 😊 За ваши овации и тепло Ваших душ. Это для меня бесценно!🙏 Я очень волновалась.. Ведь я 7 месяцев не выходила на сцену с большим проектом..🙈 Этот день премьеры останется в моей памяти очень радостным и светлым! Верю, что и в вашей.🙏 Это был мой Вам подарок от чистого сердца❤️ Пролистните😉🌺", – написала Волочкова.

За 25 минут фолловеры просмотрели фотографии более тысячи раз, но свои комментарии оставить под ним не смогли – Волочкова традиционно закрыла к ним доступ. Балерина очень не любит, когда ее критикуют многочисленные хейтеры.

Ранее Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о репетиции. На фото Волочкова показала себя на балконе. Волосы у Анастасии были собраны в хвост, а образ балерина дополнила макияжем. На руке можно увидеть у звезды перстень. Артистка показывала не только свою внешность, но и хвасталась букетом роз, который можно заметить в кадре. Фото вышло осенним и домашним, даже непривычным, ведь Волочкова не демонстрировала очередной шпагат.

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