Знаменитость не изменяет себе

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась упражнениями в спортзале, показав при этом фирменный шпагат

Снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram, передает Politeka.

«Несколько полезных упражнений с сегодняшнего занятия.🩰💃💪 В трёх карусельках», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова делает разгибание в блоке на спину, тягу в блоке и гиперэкстензию.

Однако между этим Волочкова решила вставить свое фирменное «блюдо» - растяжку на лавке.

А поскольку она закрыла возможность комментировать свои публикации, поклонники не смогли высказать свое мнение о выходке кумира. Как известно, люди обвиняли звезду в двуличии после того, как она сперва публиковала снимки из храмов, а чуть позже – кадры из бани.

До этого мы рассказывали, что скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова очень любит быть на слуху и поэтому любит эпатировать публику своими шальными выходками

Вот и сегодня знаменитость выложила в соцсети новые снимки, на которых показала премьеру спектакля "Балерина в зазеркалье", в котором она приняла участие.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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