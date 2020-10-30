Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась упражнениями в спортзале, показав при этом фирменный шпагат
Снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram, передает Politeka.
«Несколько полезных упражнений с сегодняшнего занятия.🩰💃💪 В трёх карусельках», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова делает разгибание в блоке на спину, тягу в блоке и гиперэкстензию.
Однако между этим Волочкова решила вставить свое фирменное «блюдо» - растяжку на лавке.
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А поскольку она закрыла возможность комментировать свои публикации, поклонники не смогли высказать свое мнение о выходке кумира. Как известно, люди обвиняли звезду в двуличии после того, как она сперва публиковала снимки из храмов, а чуть позже – кадры из бани.
До этого мы рассказывали, что скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова очень любит быть на слуху и поэтому любит эпатировать публику своими шальными выходками
Вот и сегодня знаменитость выложила в соцсети новые снимки, на которых показала премьеру спектакля "Балерина в зазеркалье", в котором она приняла участие.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций
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