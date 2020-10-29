Скандально знаменитая российкая балерина Анастасия Волочкова вызвала ажиотаж своим новым фото в соцсетях

Как сообщает Politeka.net, звезда рассказала на своей страничке в Instagram о том, что написала вторую книгу.

На снимке знаменитость в коротком голубом платьице с букетом цветов стоит на фоне книжных полок. Обращают на себя внимание ноги балерины – они худые, длинные, а обувь отдаленно смахивает на копыта какого-нибудь животного.

"Мне кажется, что книгой является сама жизнь..🙏 И не нужно бояться переворачивать страницы, открывая новые.. Но дорожить прекрасными бесценными событиями и встречами в жизни, как и друг другом, просто необходимо.🙏 Написанную мною уже вторую книгу я назвала "ПЛАТА ЗА УСПЕХ"...", – подписала кадр знаменитость.

По традиции, Настя Волочкова закрыла возможность комментировать ее пост, скорее всего, знаменитость боится, что хейтеры начнут ее беспощадно критиковать. Иначе наверняка кто-либо не удержался бы и написал: "Ну и копытца!"

Однако, поклонники за 40 минут успели поставить под публикацией более 500 лайков.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова поделилась впечатлениями от премьеры балета, в котором она приняла участие. Соответствующими эмоциями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"Я так волновалась перед вчерашней премьерой!🙈 Мы 7 месяцев не выходили на сцену... Совсем иные ощущения в теле.. Я работала последнюю неделю по 7 часов в день на пуантах..🩰 Ноги были стёрты в кровь..🙈 А поддержать меня перед спектаклем в гримерку пришли самые мои дорогие и близкие! Мамочка и доченька Ариадна @ariadna_volochkova Мама специально приехала из Питера. И такая поддержка для меня со стороны моих любимых девочек неоценима.🙏😊", – написала Волочкова.

Такде Волочкова показала результаты своих тренировок.

"Пуанты - моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели", - сообщила балерина в подписи к фото.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.