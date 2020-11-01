Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о своей любви
На фото звезда была в бане, демонстрируя эффектный шпагат. Как можно понять, Анастасия показалась в собственной парильне, ведь на фоне можно увидеть деревянные фигурки балерины. Волочкова была совсем без одежды и прикрывалась только веником. Волосы у звезды были распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Искусство рурской бани я полюбила еще с 13-ти лет. Меня приучил к нему мой папа.🙏 Сначала я парилась в сауне в спортивном комплексе, где тренировал и воспитывал чемпионов по настольному теннису папа. Впоследствии посещала общественные бани в Питере. А сейчас у меня на территории моего участка в гостевом доме невероятная авторская русская Баня. Я парюсь очень часто и сильно. Меня даже называют "гроза банщиков", потому что пар и само парение я выдерживаю очень сильно", - подписала кадры Волочкова.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и не писали комментарии, так как Волочкова отключила их из-за постоянной критики, но так и хочется добавить: "О, господи".
Сообщалось, что российская артистка Анастасия Волочкова показала закулисье подготовки к шоу «Балерина в Зазеркалье цирка».
На видео волочкова в костюме для репетиций на двух полотнищах ткани взмывает ввысь, закручиваясь в них.
Напомним, покрасневшая Волочкова раскорячилась в спортзале, запустив «вертолеты» прямо с лавки
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