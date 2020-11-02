Відома російська модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і запропонувала пограти
На фото Котова позувала в білій спідниці і червоному топі, а образ доповнила капелюшком. Зірка стояла біля пікапа з сіном, задерши одну ногу. Тетяна в наряді з величезним розрізом на кадрі демонструвала ідеальну ніжку і навіть сідниці. Фото вийшло дуже сонячним і трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Давайте пограємо в гру-продовж фразу" Я б зараз ...» Я б ось наприклад повернулася в цю зйомку на сонячному ранчо", - написала дівчина під фото.
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Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Шикарне стегно", "ефектна дівчина, я б зараз сходила в кіно", " мені дуже сподобався ваш образ. Дуже гарне поєднання кольорів", "Ох Танюша", "я б приєднався до тебе на цьому ранчо)", "Бомба", "я б зараз хотіла повернути п'ятницю) а то вихідні пройшли дуже швидко".
Повідомлялося, що відома модель і співачка Тетяна Котова похвалилася пікантними фото.
На різних кадрах Тетяна то лежить на величезному ліжку в одній лише сорочці від піжами, виставивши свої довгі спокусливі ноги, то їсть Круасан, сидячи перед сервірувальним столиком в смішних тапочках.
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