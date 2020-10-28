Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя без штанов

Звезда похвасталась, как отдыхает в компании своих подруг, сообщает Politeka.net.

Так, на снимке, который знаменитость выложила в Инстаграм, Татьяна сидит с двумя подругами прямо на полу, причем, на одной девушке пижама присутствует полностью, а Котова и девушка справа от нее сидят без штанов. Верх пижамы у певицы тоже достаточно откровенен - прекрасно видна неприкрытая высокая грудь девушки.

Красавицы едят пиццу, также они пьют вино, об этом можно судить по бокалам, стоящим также на полу.

"🥂 🍕 Среда маленькая пятница! Я обожаю девичники и вкусную еду, особенно пиццу, пасту, оливки, сыр, артишоки и вино.. без всякого кокетства могу говорить открыто, что все новомодные смузи и боулы не совсем для меня 🤷🏼‍♀️ А что больше всего из еды любишь ты?⠀P.S. 😅 Спонсор нашей вечеринки уютные и нарядные пижамы", – подписала кадр знаменитость

Всего за 40 минут пост собрал более 600 лайков и множество комментариев.

"Я очень люблю вкусно покушать, больше всего это суши или роллы и пицца Ооо, я безумно люблю роолллы и суши😃🤪, пря. Мням такая клевая фотка получилась 😍😍 а пиццу я тоже обожаю)) Хорошо что вашей фигуре они не страшны, я тоже люблю пиццу, но не ем, или очень редко... Оо, пицца и суши это просто моя любовь 😍 Мне очень нравятся морепродукты, кайф прям 😻 Я лично просто обожаю суши, жить без них не могу 😻 Я люблю суши и роллы🔥🔥🔥 просто обожаю 😍😍😍😍😍 Я вообще очень люблю пиццу и роллы и пасту, я даже не представляю себе жизни без этой еды😍😢🙌 Симпатичные девочки! Я обожаю роллы и пиццу ) любой праздник без них не обходится ) Суши обожаю 🔥🔥 пиццу так себе😉😉 иногда поесть можно но редко когда ее беру) Привет Коттова. Мне то-же нравятся девичники. Ну и покушать. Кто ж не любит. 😂", – пишут фолловеры певицы.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова рассказала, что думает о цветах.

"Цветы вдохновляют...и девушек и творцов на шедевры. Мне кажется именно цветы закладывают в нас основы эстетического восприятия. Их всегда изображали на картинах и одежде, им посвящали музыку, из них создают великолепные ароматы, и именно цветы когда-то познакомили человечество с палитрой оттенков🌈", – написала она.

Напомним, горячая экс-ВИА Гра Котова эффектно задрала халат, оголив роскошные ноги

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