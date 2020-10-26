Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя в одном белье

Знаменитость показала, как отдыхает на постели из ткани похожей на шелк, пишет Politeka.net.

Красотка надела белоснежное полупрозрачное белье, состоящее из элегантного кружева. Прелести красиво смотрелись в лифчике, из-за чего нельзя было увести взгляда. Певица приспустила лифчик, что придавало большего "жара" ее снимку.

Также прекрасно выглядели тонкая талия и "шелковое" бедро.

Завершили образ золотые украшения.

Модель лежала на подушке, улыбалась и нежным взглядом смотрела в камеру.

В посте звезда рассказала, каким должно быть начало дня.

"Утро должно быть свежим и комфортным, а ночи нежными и уютными 🥰 такое возможно только с любимым человеком и с правильным постельным бельем из натурального тенселя 🕊🤍

Оно дарит теплые и одновременно прохладные ощущения, невероятно приятно к телу и абсолютно экологично 🌾", - написала артистка.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Очень нравится изумрудный цвет, прям тащусь от него🤩", "Пудровый цвет это просто мой фаворит 😻", "Вы великолепны как всегда, отличного вам и позитивного дня 🙌🔥когда вы только всё успеете 🔥🙌", "Я люблю нюдовые цвета, прям балдею от них 😻", "утро с любимым человеком - это самое лучшее утро, которое только может быть😍👏", "Хорошее белье", "Конечно постельное белье создаёт обстановку в спальне и уют☺️ Я люблю нежные цвета))", "Очень люблю нежные цвета , например как на вашей фотографии", - написали пользователи сети.

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