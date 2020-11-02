Известная российская модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и предложила поиграть

На фото Котова позировала в белой юбке и красном топе, а образ дополнила шляпкой. Звезда стояла у пикапа с сеном, задрав одну ногу. Татьяна в наряде с огромным разрезом на кадре демонстрировала идеальную ножку и даже ягодицы. Фото вышло очень солнечным и немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давайте поиграем в игру - продолжи фразу «я бы сейчас ...» Я бы вот например вернулась в эту съёмку на солнечном ранчо", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарное бедро", "Эффектная девушка, я бы сейчас сходила в кино", "Мне очень понравился ваш образ. Очень хорошее сочетание цветов", "Ох Танюша", "Я бы присоединился к тебе на этом ранчо)", "Бомба", "Я бы сейчас хотела вернуть пятницу) А то выходные прошли очень быстро".

Сообщалось, что известная модель и певица Татьяна Котова похвасталась пикантными фото.

На разных кадрах Татьяна то лежит на огромной кровати в одной лишь рубашке от пижамы, выставив свои длинные соблазнительные ноги, то ест круассан, сидя перед сервировочным столиком в смешных тапочках.

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