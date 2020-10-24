35-летняя певица Татьяна Котова, которая ранее выступала в составе известной группы "ВИА Гра", рассказала, что думает о цветах

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм новое фото, на котором она в одной пижаме стоит на фоне роскошного букета цветов.

Сзади знаменитости – большая двуспальная кровать с белым покрывалом, а пижама Татьяны настолько тонкая, что фанаты могут в полной мере насладиться божественным телом девушки, в особенности – ее стройными ногами.

"Цветы вдохновляют...и девушек и творцов на шедевры.

Мне кажется именно цветы закладывают в нас основы эстетического восприятия. Их всегда изображали на картинах и одежде, им посвящали музыку, из них создают великолепные ароматы, и именно цветы когда-то познакомили человечество с палитрой оттенков 🌈

Поэтому нельзя говорить, что цветы - это бессмысленная трата денег, что это не экологично, потому что они завянут или это прихоть и капризы... Я уверена, что энергия, которую излучает женщина пополняется, благодаря таким мелочам. Эстетика и красота, которая развивается в девушках напрямую зависит от того, сколько прекрасного они видели в своей жизни. Балуйте себя и любимых цветами 💐", – призвала своих фолловеров Татьяна Котова.

Поклонники не остались глухи к призыву певицы, о чем стало известно благодаря их комментариям под постом.

"Это правда любая девушка без ума от цветов 😊😍 особенно когда без повода 😊😍 Прекрасная фотография, вы шикарно выглядите просто 🔥🔥🔥😍😍😍😍 Я не понимаю таких людей которые говорят «я не люблю цветов» как вообще это возможно даже когда смотришь на них у тебя поднимается настроение Цветы это покосной 😍все же нам девушкам приятно получать цветы без повода 🤗 Цветы просто ах ! Благо муж дарит и без повода ☺️сама дарю подругам цветы ,чтобы они были счастливы Я вот просто обожаю цветы❤️😍😍особенно розы😍🔥и полевые💖Очень приятно ,когда мне их дарят🙏 чувствую заботу, внимание и любовь🔥Особенно приятно получать цветы без повода😍 От тебя конечно просто невозможно оторвать глаза 😻", – написали они.

Ранее мы писали, что белокурая красотка Татьяна Котова впечатлила пышными формами и стройными ножками.

"Самое тяжелое в жизни для многих - это признаться, когда мы неправы.😔Но с этого надо просто извлекать уроки. Всегда оглядываюсь назад и смотрю на результат. И делаю работу над ошибками ❌ Делать больше. Быть проще. Быть полезной. И никогда не прекращать движение. Это мой девиз! А что самое сложно для тебя в отношениях с людьми?", - поделилась Котова в подписи, дав совет своим подписчикам.

Напомним, длинноногая звезда "ВИА Гры" разлеглась в кровати в чем мать родила: "Не можешь уснуть?".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Котова игриво потрясла ягодицами в распутном мини: "Танцуй, девочка!".

Также Politeka писала, что раскрепощенная экс-ВИА Гра вспомнила детство и засмущала узелком на бюсте: "Хуторянка".